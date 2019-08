Politie zoekt getuigen van mishandelingen in Grou

Een van de twee mishandelingen was op de Parkstraat. Het slachtoffer kreeg bij de plaats van de taxi's een klap tegen zijn hoofd, waardoor hij zijn wenkbrauw scheurde. De politie zoekt de man die dat gedaan heeft. Het is een blanke man van ongeveer 1,90 meter lang met kort haar. Hij zou in de omgeving van Balk wonen.

In dezelfde nacht kreeg iemand anders een klap van achter in zijn gezicht. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn. In het ziekenhuis werd duidelijk dat hij verschillende fracturen in zijn gezicht had.

De twee slachtoffers hebben aangifte gedaan. Getuigen van de mishandelingen kunnen zich melden bij de politie.