Friese en Groninger dorpen strijden samen tegen 'Pieterzijl'

Het gaat om de dorpsverenigingen van Pieterzijl, Munnekezijl, Burum, Kollumerpomp, Kommerzijl, Visvliet, Niezijl, Niehove, Oldehove en Grijpskerk.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft de NAM in juni toegestaan om gas te winnen in het veld Pieterzijl Oost. Een deel van het gas wordt gewonnen door chemicaliën in de grond te injecteren. Dat wordt 'fracking' genoemd.

De dorpsverenigingen uit Noordoost Friesland vrezen dat de gaswinning zal leiden tot "Groningse toestanden", met schade aan gebouwen, landbouwgrond en milieu.

"Overheid als tegenstander van de inwoners"

De dorpsverenigingen zeggen dat bezwaren van provincies en gemeenten tegen de gaswinning ten onrechte zijn genegeerd. Ze vinden dat minister Wiebes geen goedkeuring had kunnen verlenen voor fracking terwijl er nog veel onduidelijk is over de gevolgen hiervan.

De dorpsverenigingen wijzen de Tweede Kamer er in een brief op dat er maar weinig gas zit in het veld. Ze snappen niet waarom de winning dan toch doorgedrukt wordt, terwijl niemand in de omgeving voorstander is.

"Het kan toch niet zo zijn dat de overheid hier als vijand van de bewoners optreedt."

Raad van State

De dorpsverenigingen sluiten zich aan bij de procedures die gemeenten en provincies bij de Raad van State aanspannen tegen de gaswinning.