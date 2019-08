Uitspraak ministerie over stop bij Noordwolde is 'instrument' in strijd tegen gaswinning

"Het is een interessante ontwikkeling, die we zeker gaan volgen", zegt Monique Plantinga van de Friese Milieufederatie. "Het is de eerste keer dat de stikstofuitspraak gevolgen heeft voor de gaswinning. Wij houden vooral in de gaten hoe het komt met de natuurgebieden als daar in de buurt gaswinning is of komt."

Vermilion wil de gaswinning bij de bestaande boorlocatie bij Noordwolde uitbreiden. Milieudefensie heeft hier bezwaar tegen gemaakt omdat ze bang zijn dat dit gevolgen kan hebben voor het natuurgebied dat vlak bij de boring ligt. Het gaat dan vooral om de gevolgen van mogelijke extra uitstoot van stikstof. Het ministerie van Landbouw is het daar mee eens. Vermilion moet eerst aantonen dat de boring geen gevolgen heeft voor de natuur.

Deze uitspraak kan helpen bij het actie vieren. "Het is een instrument dat we kunnen inzetten."