Politie vindt 'voorwerpen' in zoektocht naar wapen in gracht Leeuwarden

Het wapen zou gebruikt zijn bij een geweldsincident op 26 juli. Een 24-jarige man raakte daarbij gewond aan zijn arm en zijn hoofd. Hij zou met een mes gestoken zijn .Dat gebeurde op de Weaze. Daar zocht de politie ook naar het wapen.

Het is niet duidelijk of het mes is aangetroffen bij de zoektocht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de gevonden voorwerpen nog onderzocht moeten worden.

Vrij snel na het incident hebben agenten al een 21-jarige verdachte aangehouden. Die zit nog vast.