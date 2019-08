Sneek is klaar voor Hardzeildag; vele vrijwilligers aan het werk

"Er zijn wel zo'n 80 vrijwilligers en die moeten ook eten. Het is veel geregel, ik begin om zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds. Arbotechnisch is het onverantwoord", lacht Theo Otter. Vanwege een sterfgeval in de organisatie is hij pas gevraagd om het werk over te nemen.

"Ben Overkamp deed dit werk hier bij de toren al een jaar of vijf, zes. Hij is plotseling overleden en toen was iemand nodig. En ik ben net met pensioen, dus heb wel tijd."

Het sterfgeval had veel impact op de organisatie. "Toen de Sneekweek zaterdag begon, hebben we erbij stilgestaan. Ik zei, we kunnen niet zomaar beginnen, dus we hebben eerst even gepraat. Dat was best emotioneel. Maar de tocht moet ook weer beginnen, de zon gaat altijd weer op."