LIVEBLOG Freule 2019: Sint Jacobiparochie als laatste door naar de laatste lijst

De belangrijkste partij van het jaar voor jongens tussen de 14 en 16 jaar wordt woensdag gekaatst in Wommels: de Freulepartij. Dit jaar doen er 41 parturen mee. Wie wordt de opvolger van Anjum? Volg de Freule in dit liveblog of bij op Omrop Fryslân Radio. De finale zenden we online live uit.