Een dagje uit in Fryslan wordt snel duurder

Aventoer

Bij klimpark Aventoer betaal je geen toegangskaartje. Als je binnen bent kun je rondkijken welke activiteit je wil doen. Zo betaal je bijvoorbeeld voor een kwartier lasergamen een tientje en voor 'Glow in the dark midgetgolf' 7,75 euro. In dit park kun je dus ter plekke bepalen hoeveel geld je wil besteden. Al sinds de opening in 2014 is dit de manier van werken bij het park.

AquaZoo

Dierentuin AquaZoo heeft van de jaren voordat het overgenomen werd geen gegevens meer en de medewerkers konden ons niet vertellen hoeveel een toegangskaartje in 2014 kostte. Dit jaar is dat 15 euro, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Met een gezin betaal je hier dus 60 euro voor een dagje naar de dieren.

Sanjesfertier

Speelpark Sanjesfertier in Feanwâlden is in de afgelopen vijf jaar een stuk goedkoper geworden. In 2014 kostte een kaartje nog 8,50. Dit jaar is een kaartje vijftig cent goedkoper, en in de tussenliggende jaren was een kaartje zelfs een stuk duurder dan acht en een halve euro. Eigenaar Wimer Visbeek zegt dat hij normaal gesproken jaarlijks de prijzen verhoogt 'met een kwartje'. Tot hij een tijdje geleden via Facebook aanmerkingen kreeg van 'kritische moeders'. Visbeek heeft de prijzen verlaagd. Daardoor is de kaartverkoop met zo'n dertig á veertig procent gestegen. Bezoekers van het speelpark zijn met hun gezin dit jaar twee euro minder kwijt dan vijf jaar geleden.

Duinen Zathe

Duinen Zathe in Appelscha heeft de prijzen in de afgelopen jaren aardig verhoogd, maar voor het verhoogde bedrag krijg je ook heel wat meer. De dame aan de telefoon schat dat een kaartje in 2014 ongeveer tien euro kostte. Nu is dat 14,50. Daarvoor kun je ook onbeperkt frites, waterijsjes en drankjes krijgen. Zulke all-inclusive-kaartjes bestonden in 2014 nog niet.

Sybrandy's Speelpark

Speelpark Sybrandy's in Oudemirdum, volgens de eigen website het goedkoopste attractiepark van Nederland, heeft de prijzen sinds 2014 ook iets verhoogd. Kostte een kaartje in 2014 nog 8,40, dit jaar is de prijs per persoon 9,60, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Het park gaat aan het eind van het jaar dicht, omdat de eigenaar met pensioen wil. Hij zoekt al sinds 2013 om een opvolger.

Jonas en de Walvis

In onze online zoektocht naar een dagje uit duikt ook waterpark Jonas en de Walvis op. Deze waterspeeltuin is echt gericht op de kleintjes. Voor een kaartje voor volwassen betaal je hier dan ook minder dan voor een kinderkaartje. De prijzen zijn iets gestegen in de afgelopen vijf jaar. Voor een volwassene betaal je nu 3,25 en voor een kind 7,-.