Friese synchroonzwemster doet mee aan WK Master in Zuid-Korea

Thirza Hoekstra doet mee in twee categorieën: solo en duet. In totaal 174 deelnemers mee aan het Masterskampioenschap. Totmasters kunnen oud-toppers als Inge de Bruijn worden gerekend, maar ook amateurs als Thirza Hoekstra.

"Het is fantastisch hier," vertelt ze aan de telefoon. "Ik doe nu al een jaar of tien mee aan EK's en WK's en de concurrenten uit Duitsland, België en Engeland zijn eigenlijk vrienden geworden. Dus het is eigenlijk een soort reünie en bij elke wedstrijd kom je elkaar weer tegen. Twee jaar geleden was ik in Boedapest en zo'n tachtig procent van de deelnemers daar zijn hier ook weer."

Ze moet donderdag en vrijdag de finales zwemmen en zal zaterdag nog een toer door het land maken. Aan stoppen denkt ze nog lang niet. "Het is veel te leuk!"