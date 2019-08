Freule die Freule oprichtte "heeft heel wat invloed gehad in Wommels"

Van der Velde, die begin deze eeuw zes jaar lang voorzitter was van de partij, heeft nog heel wat meegemaakt in die periode. "Vooral heel veel water. Eerst in 2001, toen Wommels won. We gingen door het dorp met muziek, maar toen kwam er een dikke onweersbui. De majorettes vlogen op de Van Sminialeane alle kanten op."

De kracht van het dorp

Een jaar later was de regenval nog heftiger. "Op de dag voor de Freule viel er eerst al dertig millimeter regen. En 's avonds nog een keer. Iedereen was in rep en roer: mensen kwamen met waterstofzuigers, we hebben in het veld geprikt. We konden de dag daarna kaatsen, maar die middag viel er opnieuw een bui. Opnieuw dertig millimeter. Toen hebben we het afgelast en zijn we een dag later verder gegaan, met de laatste acht parturen."

"Dan zie je de kracht van het dorp: de hele tribune was door de vrijwilligers op het voetbalveld weer in elkaar gezet. Dat blijft je bij. Dat hoort bij het historische gebeuren."