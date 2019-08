Hond bijt ree dood in Alde Feanen

De foto's zijn gemaakt door waterrecreanten die het allemaal hebben gezien. Ze waarschuwden opsporingsambtenaar Wieger Bouma en zijn collega, maar het was al te laat. De ree was al dood.

Bouma heeft geen idee waar de hond vandaan kwam. Hij zou van één van de boerderijen in de omgeving kunnen komen. Het komt vaker voor, een paar weken geleden ook nog.

"Een jong reebokje, in de sloot. Het leefde nog, maar je kom wel duidelijk de bijtsporen zien in de rug en de kont."

"Het is niet tegen te houden"

De Alde Feanen is een natuurgebied, en honden mogen er niet loslopen. Maar Bouma denkt niet dat het tegen te houden is. Hij doet het werk al jaren, en ziet niet dat het minder wordt. "Loslopende honden is nog steeds overtreding nummer één."

Door de foto's te publiceren hoopt Bouma op een stukje bewustwording. "Mensen moeten begrijpen dat dit niet kan."

"Hij is gewoon verzopen"

Bouma is een echte natuurman, en hij vindt het dna ook triest wat er is gebeurd. "Als je je dan ook voorstelt hoe zo'n beestje aan zijn eind is gekomen... Je zwemt in het water, en ze zitten je op de nek en bijten je steeds. Er zat water in de longen, dus hij is gewoon verzopen."