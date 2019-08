Uren werk om telefoonproblemen op Ameland op te lossen

Sinds april komen telefoontjes niet aan, en kan er ook niet gebeld worden. Het zorgt voor grote ergernis op het eiland. Op Facebook schrijven eilandbewoners dat ze blij zijn dat KPN 'eindelijk' in actie is gekomen.

Of het bereik echt beter is geworden na de reparatie, is afwachten. KPN heeft een kabel van één antenne verlegd naar een andere. Oostelijk van de toren zou het eiland nu beter bereik moeten hebben, maar dat is ten koste gegaan van de Waddenkant van de toren.

Om de problemen helemaal te verhelpen, moet er groter onderhoud gepleegd worden, met nieuwe kabels voor alle antennes. Zo'n klus is niet in een paar dagen klaar, en kan niet in het hoogseizoen gedaan worden. De vuurtoren kan in augustus geen drie of vier dagen dicht.

De kraan met een arm van meer dan 50 meter, die KPN gebruikte bij de werkzaamheden, moet dus later opnieuw naar het eiland toe.