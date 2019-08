Statenjacht doet mee aan hardzeildag

Behalve Brok zijn er nog twee gasten, die behalve de bemanning meezeilen. Dat zijn de oud-commissaris van Utrecht, Boele Staal, die nu voorzitter is van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo in Grou, en de commissaris van de Koning in Zoud-Holland, Jaap Smit.

Jubileum

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat de provinzie het statenjacht Friso cadeau kreeg van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo en de middenstand. Die wilden dat het provinciebestuur de boeier zou gebruiken als lobbymiddel voor Fryslân, en de Friese economie. Dat gebeurt nog steeds.

Vanwege het jubileum van de Friso zijn er allerlei feestelijkheden. In mei was er op het provinciehuis in Leeuwarden een officiële bijeenkomst met de boeiercommissie, waar de organisaties in vertegenwoordigd zijn die het schip toendertijd schonken aan de provincie.

De Friso was in Grou het middelpunt van een vlootschouw, en voer ook naar Terschelling voor een bezoek aan de HT-race. Verder zijn er speciale Friso-liederen gemaakt. In het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek is tot 1 september een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het statenjacht.