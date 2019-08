Kassenbedrijf Hartman wordt verkocht: eind september moet het rond zijn

De gesprekken over nieuw kapitaal lopen al geruime tijd. Dat meldt het bedrijf. Het is niet duidelijk of het kassenbedrijf geheel of gedeeltelijk verkocht wordt.

In bijeenkomsten is het personeel op de hoogte gebracht van de situatie. Volgens het bedrijf waren daar ook mensen van de vakbonden bij. De verkoop zou geen gevolgen voor het personeel hebben.

Miljoenenverliezen

Hartman werd twee jaar geleden verkocht aan de Fruit Farm Group. Dat werd geen succes. Onder een nieuw management werden miljoeneverliezen geleden.

Eind 2018 kondigde Hartman een grote reorganisatie aan. Vlak voor de kerstdagen kwam de mededeling dat 57 van de 110 vaste medewerkers hun baan zouden verliezen. Uiteindelijk zijn 20 mensen hun baan echt kwijtgeraakt.

Na de reorganisatie lijkt het weer de goede kant op te gaan. Dat is voor de Fruit Farm Group ook de reden om Hartman in de etalage te zetten.