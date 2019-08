VIDEO: Taiwanese tv filmt Fryske freerunners in Heerenveen

Bijzonder visite bij Sportstad Heerenveen. Bij het urban sportpark maakt een Taiwanese filmploeg opnames voor het tv-programma 'The Borderless World'. Achterliggende gedachte van het programma is hoe mensen in andere landen leven en denken. Freerunning is een uitgezet parcours met hindernissen lopen. In Taiwan vinden ouders freerunning asociaal. Hoe is het mogelijk dat je in Nederland dan wel lessen kunt volgen in een speciaal aangelegd freerunpark?