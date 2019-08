PC-winnaars uit elkaar, nieuwe parturen in 2020

De leeftijd van zijn nieuwe teamgenoten speelt ook een rol bij het besluit. "Ze zijn iets jonger dan ik.. Ik kijk ook naar de toekomst. Stel, het loopt goed, dan heb je voor de toekomst ook een mooi partuur."

Het kaatsseizoen is nog niet ten einde en dus staan Bergsma, Hiemstra en Wassenaar nog wel een paar keer samen op het kaatsveld. "De eerste keer dat we elkaar weer dien, zal het wel eerst wel even raar zijn", denkt Bergsma. "Maar er gebeurt dit jaar wel meer met 'de stellerij' (het 'jatten' van spelers van andere teams, red.). We babbelen even en zetten vervolgens de schouders er weer gezamenlijk onder. Als we op het veld staan, willen we allemaal winnen."

Vorige week won Bergsma met Hiemstra en Wassenaar de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar.