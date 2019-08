Verdeeldheid over verkoop en gebruik lachgas tijdens de Sneekweek

In tegenstelling tot wat de beveiligers zien, valt het aantal meldingen over drank- en drugsgebruik bij de huisartsenpost en het Antonius Ziekenhuis in Sneek mee. Tot nu toe is één persoon binnengebracht die lachgas had gebruikt. Of het hier een combinatie met alcohol betrof en hoeveel lachgas de patiënt in kwestie had gebruikt, is onduidelijk.