Ministerie bepaalt: Stop op gaswinning bij Noordwolde

Vermilion wilde vorige week beginnen met de opbouw van een boringsinstallatie in Noordwolde, om naar gas te boren onder het dorpje De Hoeve. Dat ligt bij het Natura-2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld.

Milieudefensie trok aan de bel, omdat Vermilion de berekeningen van de stikstofuitstoot niet goed gedaan zou hebben. Dat zou in strijd zijn met Europese wetgeving.

Spoedberaad op het ministerie

Eerder zei Vermilion dat er helemaal geen extra stikstofuitstoot is in het gebied, maar volgensAlie Eiting van Milieudefensie kan Vermilion dat niet zeggen. "Wij zagen dat het bedrijf niet alle verplichte berekeningen had gemaakt."

Na spoedberaad op het ministerie van Landbouw heeft Vermilion een formele waarschuwing gekregen voor een mogelijke overtreding van de wet.

Dwangsom

Volgens het ministerie zijn de gevolgen voor het Natura-2000-gebied inderdaad niet uit te sluiten. Milieudefensie zegt dat het ministerie Vermilion zelfs een dwangsom op kan leggen.

Vermilion is het eerste gaswinningsbesluit dat geraakt wordt door de 'stikstofuitspraak' van de Raad van State. Die heeft bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de rijksoverheid in strijd is met de Europese wet- en regelgeving. Met het PAS wilde het Rijk stikstofuitstoot in Natura-2000-gebieden mogelijk maken.