Inwoners Wetsens niet blij met paaltjes op kerkhof

De situatie op het kerkhof in Wetsens leidt tot ergernis. In het dorpje even ten noorden van Dokkum plaatst de PKN-gemeente, de organisatie van protestantse kerken, bij elk graf een paaltje met een wit bordje erop. Het ziet er niet uit, vinden de dorpsbewoners. De plaatselijke commissie van de stichting Alde Fryske Tsjerken die de kerk in eigendom heeft, is ook niet blij.