Omrop TIP: vooruit- en achterom kijken in het Freule Kafee

Te gast is onder andere Tjeerd Dijkstra, de nieuwe voorzitter van de Freule. Een mooie gelegenheid om even kennis te maken. Verder schuiven ook kaatsers Jesper Tolsma (Reduzum) en Jordy Mossel (Dokkum) aan, om de prestaties en de verwachtingen te bespreken.

Freule-winst in eigen dorp

Oud-kaatser Piet de Jong won 50 jaar geleden de Freule. Hij pakte de winst in eigen dorp: Wommels. Hoe kijkt De Jong op die tijd terug?

Zeven jaar geleden, in 2002, regende de Freule helemaal weg. De partij moest een dag later uitgekaatst worden. De finale was toen tussen Oudebiltzijn el Reahûs-Turns. Gert Jan Faber en Bauke Poelsma vertellen erover.

De muziek komt van Stageline. Publiek is welkom bij het Freule Kafee. Dat begjint op dinsdag 6 augustus om 18:00 uur in It Reade Hynder in Wommels.