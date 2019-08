VIDEO: Concours Hippique druk met voorbereidingen

Jan Folkert de Vries organiseert het concours nu voor het derde jaar. "Mijn overgrootvader was in 1954 één van de oprichters van het Concours Hippique in Buitenpost", zegt hij. De Vries is zelf niet echt een paardenman. Zijn grootvader en overgrootvader waren dat wel. "Ik vind de Friese paarden het mooiste", zegt hij.

Het concours wil zich onder andere onderscheiden met overdekte tribunes. Die hebben ze nu opgebouwd. "Verder is het een mooi concours omdat het midden in het dorp is", zegt De Vries.