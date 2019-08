Canal Parade in Amsterdam was 'magisch'; volgend jaar weer heen

"Het was fantastisch!" zegt Andries Seefat, van de Stichting Promo Gay Leeuwarden. Voor het eerst sinds jaren deed er weer eens een Fries schip mee. Hij organiseerde dat.

"We hebben in 2008 meegedaan en nu weer, en het was magisch. Omdat we elf jaar niet hebben meegedaan wilden we Friesland zichtbaar maken door met een skûtsje te varen met pompeblêden. De reacties waren waanzinnig, het was een mooi plaatje om naar te kijken."

Volgend jaar wil hij weer meedoen. "Dan niet weer met een skûtsje, dan willen we een nieuwere versie van Friesland neerzetten. Maar we gaan er wel weer heen."

Tolerantie

De botenparade is de afsluiting van de Pride Week, waar liefde in alle vormen gevierd wordt. Volgens Seefat is de tolerantie naar de LHBTI-mensen minder geworden, en moeten we daar met elkaar wat aan doen. "We moeten het meer zichtbaar maken. Deze maatschappij moeten we met zijn allen leefbaar maken."