Geert fileart: ​​​​​​​De straf van Daniël

Komt wel voort uit die eerste kwestie, want toen kreeg Daniël drie wedstrijden schorsing omdat hij in Weidum had gekaatst voor Huizum, terwijl hij dat postcodematig had moeten doen voor Goutum. Heel gedoe geweest, maar uiteindelijk besliste ook de beroepscommissie (uitspraak 25 juni verstuurd aan Iseger op 26 juni) dat hij drie wedstrijden niet mocht kaatsen. Helder.

En dan komt op 7 juli de vrije formatiepartij voor hoofdklassers in Huizum. Ja, hoe is het mogelijk: in Huizum. Sjoerd de Jong valt in de eerste ronde uit en de blikken gaan naar Daniël: "Wil jij invallen?" De liefhebber in Daniël wordt wakker. Hij doet een groen wedstrijdshirt aan en kaatst de partij mee uit. Wel verloren, maar goed: toch weer een paar collega's geholpen.

Dat voelt goed. Maar dan komt het besef... Ook bij Daniël. Mocht hij wel kaatsen? Hij was toch geschorst? Jazeker, dat is zo. Daniël realiseert zich dat hij fout zit en zoekt steun. Kijkt om zich heen en ziet hoofdbestuurslid Johannes Siegersma staan. Hij bespreekt het met Siegersma. Die spreekt geruststellende woorden in de sfeer van 'maar halve partij gekaatst, niets gewonnen, stuur een mail met jouw excuses naar het bondsbureau en het zal allemaal wel meevallen'.

Daniël, opgelucht door deze woorden, volgt de raad van Siegersma op. Hij wordt echter (weer) op rapport geslingerd en op 30 juli behandelt de strafcommissie deze kwestie. Met als uitkomst een uitspraak die niet mals is: vijf wedstrijden schorsing! Alsof je een emmer leeg gooit.

De strafcommissie is unaniem in de uitspraak, met als kernpunt dat Daniël een uitspraak van de beroepscommissie heeft genegeerd en dat wordt hem zwaar aangerekend. Op 1 augustus krijgt Daniël de uitspraak van de strafcommissie en hij is verbijsterd. Vijf wedstrijden: het seizoen zit er op deze manier zo'n beetje op.

Hij besluit zijn ergernis te delen op het nationale roeptoeterfenomeen Facebook. "ONVOORSTELBAAR: Na een partuur in nood geholpen te hebben (weliswaar één wedstrijd te vroeg, omdat ik nog geschorst was en niet goed heb opgelet), krijg ik voor deze actie nu 5 wedstrijden schorsing!!! Knkb bedankt."

Nu, bij dergelijke berichten dan weet je het wel. Roeptoetertje Facebook ontploft bijna. Daniël krijgt van alle mensen die reageren volledige steun. De ene met wat meer nuance dan de andere, sommige redelijk vanuit de ratio, maar ook veel in de sfeer van 'klap er op en stik de KNKB'. Het hele arsenaal Facebookreacties gaat open Vragen worden er niet gesteld. Er worden meningen verkondigd en steun aan Daniël uitgedeeld.

Dat zal best lekker voelen voor het slachtoffer, maar bij mij schuurt het toch wat. Omdat ik de zin van zo'n Facebookbericht niet begrijp. Wat is dat toch voor fenomeen: likes krijgen en steun van deze en gene, maar wat schiet je ermee op? Nu ja, het zal wel goed voor het ego zijn. Ik heb zelf ooit een keer mijn gram gehaald via Facebook en het heeft me geleerd: nooit meer, want het geeft je geen donder. Maar goed, dat moet ieder voor zich zelf maar weten.

Wat mij dus het meeste dwars zit, is dat er niemand is die een vraag stelt. Er wordt gewoon sympathie geuit op basis van één kant van het verhaal. Dat mag en dat kan allemaal op roeptoertertje Facebook. Nu werk ik in een journalistieke omgeving, dus ik heb maar eens gebeld met de strafcommissie.

Die zegt gewoonlijk niet zoveel over strafzaken (waarom niet trouwens?), maar deze keer kreeg ik antwoord op mijn vragen. Het betreffende commissielid wilde anoniem blijven. Dat respecteer ik.

En toen bleek dat in de uitspraak van de beroepscommissie exact was aangegeven op welke dagen Daniël geschorst was. Op zaterdag 29, zondag 30 juni en op zondag 7 juli. Waarom niet op zaterdag 6 juli? Omdat er toen geen wedstrijd was waaraan Daniël mocht meedoen

Een uitspraak die aan duidelijkheid en helderheid niets te wensen overlaat, zou je zeggen. Dus Daniël moet geweten hebben dat hij op 7 juli op de hoofdklassepartij van Huizum nog geschorst was. Als je de data en dagen erbij krijgt, dan kun je dat niet vergeten, zou je zeggen. Maar misschien heeft de liefhebber in hem het gewonnen van het heldere verstand.

Wie zal het zeggen. Hij heeft gekaatst, realiseert zich dat hij fout is geweest en komt uit bij een hoofdbestuurslid van de KNKB. Die opbeurende teksten zegt en daarmee (onterecht) verwachtingen wekt bij de kaatser. Daar wilde het strafcommissielid ook nog wel wat over zeggen, want de commissie vindt dat dit HB-lid op een verkeerde stoel is gaan zitten. "Hij loopt ons met deze teksten behoorlijk voor de voeten", aldus het strafcommissielid." Dit zal op de jaarlijkse evaluatie vast op tafel komen." Sterkte Siegersma!

Hoe dan ook: het ligt dus wat genuanceerder allemaal. Daniël wist exact de data dat hij geschorst was. Maar de kwestie heeft natuurlijk ook een andere kant. Je kunt in de kleine kaatswereld ook even naar de persoon kijken. En dan zien we in dit geval een kaatser die (zelfs door de strafcommissie) wordt betiteld als een prima kerel, een boegbeeld voor het kaatsen, met een schitterende carrière. In al die jaren nooit gedoe geweest. Die overweging zou je kunnen meenemen bij de bepaling van de strafmaat.

Dat dit niet is gebeurd, vind ik jammer. Wat ik van de straf vind? Buitenproportioneel! Dit is te erg.

Dus moet Daniël (weer) in beroep gaan. Daar wilde hij eerst niets van weten ('wil niets meer te maken hebben met de KNKB'), maar ondertussen denkt hij er anders over. Verstandig! Kop er even bijhouden nu Daniël. Je hebt de sympathie van het publiek, nu nog die van de beroepscommissie. Zaken even goed formuleren. Gebruik maken van jouw spreekrecht bij de beroepscommissie. Desnoods wat juridisch advies inwinnen. Bij kaatsvereniging OG Huizum weten ze vast nog wel een goede advocaat voor je.

En wie weet zal aan het einde van deze kwestie de redelijkheid overwinnen. Want zo moeten we in ons kleine kaatswereldje eigenlijk niet met elkaar omgaan.