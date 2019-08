Fryslân Fêstlein: "Hoogtevrees op de vuurtoren van Ameland"

Hoogtevrees op de toren

"Op de foto zien we vakantiehuisjes tussen Hollum en de Noordzee, en voor mij is deze foto heel bijzonder, omdat hij vanaf de toren van Ameland is gemaakt", vertelt Renny trots. "Ik ben als de dood voor hoogtes, dus het was heel wat om zo'n toren te beklimmen. Daar moet je je wel even overheen zetten."

Steen in de buik

De tocht omhoog was een hele onderneming. "Mijn man en ik hebben er lang over gedaan. Ik moest steeds even stoppen, om te ademen. Ik heb het gehaald, met koud zweet in mijn handen en mijn verstand op nul. Maar omhoog klimmen ging echt met een steen in mijn buik. Ik voelde de angst."