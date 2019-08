CNV gaat met personeel en directie Hartman praten over overnameplan

Hartman werd twee jaar geleden verkocht aan de Fruit Farm Group. Maar dat werd nooit een succes. Onder een nieuw management werden miljoenenverliezen gemaakt. Na een reorganisatie lijkt het dit jaar weer de goede kant uit te gaan. En dat is voor de Fruit Farm Group ook de reden om Hartman in de etalage te zetten.

Bernard Zijlstra van CNV was niet op de hoogte van de plannen. Hij is maandagmorgen bijgepraat en gaat dinsdag naar het bedrijf toe. "Ik heb een afspraak met de directie en zal met de medewerkers praten over de inhoudelijke gevolgen."

Wat die precies zullen zijn, kan hij nog niet zeggen. "Vooralsnog lijken de gevolgen niet aanwezig, maar je weet nooit. Het is afwachten. Onze insteek was en is nog steeds: behoud van werk en arbeidsrust."