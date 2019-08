Heerenveen pakt koppositie na doldwaze wedstrijd bij Woudsend

Heerenveen was als eerste om de bovenste ton, en gaf de wedstrijd niet meer uit handen. Schipper Sytze Brouwer heeft een prachtige wedstrijd gezeild. "Ja, geweldig! Vanuit de start liep het fantastisch."

"Als je voorop ligt, dan heb je een voordeel. De anderen zijn met elkaar in de strijd, en je kunt zelf de kortste weg kiezen."

Heerenveen is nu koploper in het klassement. "Dat is mooi voor nu, maar we hebben nog drie wedstrijden te gaan. We moeten er steeds goed bij zitten, als we kampioen willen worden."

Rode en groene vlaggen

Achter Heerenveen was het een slagveld, met veel rode vlaggen. Voor de volgers was het bijna niet bij te houden. Grou, Akkrum, Earnewâld, Drachten, Joure, Leeuwarden, Langweer en de Súdwesthoeke hadden allemaal een protestvlag in het want.

Volgens analist Eelke Dijkstra is dat een nieuwe tendens bij de SKS. "Ze zeilen veel meer op de regels. Dat zien we al vanaf de eerste dag van het kampioenschap."

Bij de onderste ton kwamen Drachten en de Súdwesthoeke tegen elkaar aan. Beide schippers trokken de protestvlag, en beide kregen ze 14 punten.