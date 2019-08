Sportcast deel 2: "Laten we nu niet de polonaise lopen"

Winst Heerenveen geeft hoop

"Laten we nu niet de polonaise lopen. Heracles was nu niet bepaald goed", zo begint Arjen de Boer. "Heerenveen won vorig jaar ook knap de eerste uitwedstrijd van het seizoen in Zwolle en we weten hoe het seizoen is verlopen."

"Dat is waar", zegt Roelof de Vries. "Maar het geeft wel hoop. Bruijn was echt goed, Van Bergen is een groeibriljant en verdedigend stond het vooral centraal eindelijk weer eens goed."