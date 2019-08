SC Cambuur speelt gelijk in besloten oefenduel met FC Groningen

FC Groningen kwam met een B-ploeg. Toch namen ze al gauw een voorsprong. Michael Breij zette Groningen na ruim tien minuten op een 1-0 voorsprong. Net voor de rust kwam het antwoord van Cambuur: Mitchel Paulissen zorgde voor de gelijkmaker. In de tweede helft kon Thijs Dalinga namens Groningen al gauw profiteren van een fout in de Leeuwarder verdediging. Via Robert Mühren kwam Cambuur toch weer op gelijke hoogte.

In de tweede fase na rust werd er veel gewisseld door beide ploegen, wat het spelniveau niet ten goede kwam. Gescoord werd er ook niet meer.

Vrijdag begint voor Cambuur de competitie. De Graafschap is dan de tegenstander.