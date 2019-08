Lucas Woudenberg twee seizoenen langer bij Sportclub Heerenveen

Woudenberg is bezig aan zijn derde seizoen bij Sportclub Heerenveen. De club nam de linksback in 2017 over van Feyenoord. Bij die club doorliep Lucas Woudenberg zijn jeugdopleiding.

Hamstra: "Goed ontwikkeld"

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de verlenging. "Lucas heeft zich de afgelopen twee jaren goed ontwikkeld en we denken dat hij hier nog verder kan doorgroeien. Hij past met zijn karakter en speelstijl goed bij de club. Daarom zijn we erg blij dat we onze samenwerking hebben verlengd."