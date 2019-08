Twee keer zoveel duikslachtoffers naar Antonius ziekenhuis in Sneek

De afdeling van de duikgeneeskunde in het ziekenhuis werkt nu zo'n acht jaar samen met het Duik Medisch Centrum van de Koninklijke Marine. Ze zijn ook de enige ziekenhuis in Noord-Nederland die deze patiënten kunnen behandelen. Dat doet het Antonius in een speciale tank waarin patiënten 100% zuurstof inademen. En het heeft succes. Er was één ernstig geval met verlammingsverschijnselen. Deze patiënt is zes keer behandelingen gehad in de tank en kon daarna weer lopen.