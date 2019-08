Vogelweiland zorgt voor bloemenpracht in Noard-Fryslân

Boer Klaas Osinga uit Westernijtsjerk heeft 15 procent van zijn perceel beschikbaar gesteld voor het project. "Ik wilde wat meer voor de natuur doen en het ziet er mooi uit. Veel mensen maken foto's van de kleuren van de bloemen."

"Agrarisch Collectief Waadrâne is in 2016 begonnen met dit beheer", vertelt Corrie Terpstra van het collectief. "We zien nu de positieve resultaten. De vogels broeden massaal en 's winters komen veel vogels op de zaden af, maar ook insecten komen er op af. En het ziet er vrolijk uit. Mensen waarderen het erg dat boeren dit doen."

Nu de boeren de resultaten zien, komt er meer belangstelling. "We willen graag uitbreiden naar het Bildt. Met de excursies willen we de burgers uitleggen wat we doen en wat de functie is van dit beheer voor de boerenlandvogels."