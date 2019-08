Dorpscafé in Terherne is op slot; uitbaatster voelde zich niet veilig

Half mei was een incident in het dorpscafé waarbij met glazen werd gegooid, toen voelde de uitbaatster zich bedreigd. Ook zijn er vernielingen geweest in het café. Er is aangifte gedaan bij de politie. De kwestie zou te maken hebben met de vorige uitbater.

De eigenaren hebben het café eerder gered van de ondergang en willen nu dus op zoek naar een nieuwe uitbater. Het café is al 250 jaar oud. Het is zonde dat het midden in het seizoen dicht is. Ze moeten het juist van deze zomerweken hebben.