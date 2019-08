Reddingsactie voor Sybrandy's: 66.700 euro is al binnen

"Dat we nu binnen een paar dagen al een kwart binnen hebben, zegt veel. Ik ga vandaag nog eens praten met de eigenaren van Sybrandy's, om te zien wat er mogelijk is", laat Jaarsma weten.

Het lijkt niet te voorkomen dat alles aangemeld wordt bij het veilinghuis, maar dan zouden de spullen ook nog kunnen worden teruggekocht voor de veiling zelf. "Dan moet je wel een boete betalen, maar het geeft ons wel veel meer tijd."

Vergunningen

Die tijd heeft hij wel nodig, omdat er ook nog gepraat moet worden met gemeente en natuurorganisaties voor de vergunningen. "En die zijn nu allemaal op vakantie! Dus we kunnen in september pas in gesprek met die organisaties. Ook als we vandaag het geld al bij elkaar hadden, had ik de attracties vandaag niet direct gekocht. Dan zouden al die 'redders van Sybrandy's' het risico lopen het geld kwijt te zijn, terwijl ik het park misschien wel niet eens kan kopen."

Groen licht

Eigenlijk heeft Jaarsma dus nog minstens een maand de tijd om het geld bij elkaar te krijgen. Zodra hij van de gemeente groen licht krijgt, kan hij overgaan op koop. Als het langer duurt om genoeg geld in te zamelen, zou Jaarsma ook nog kunnen meebieden bij de veiling. Die zal waarschijnlijk eind september of begin oktober zijn. "Maar dan loop je wel veel meer risico dat het niet lukt."