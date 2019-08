Volleybalvrouwen kunnen na verlies alleen nog met omweg naar Olympische Spelen

Het betekent niet dat Nederland helemaal uitgeschakeld is voor deelname aan de Spelen. In januari is de laatste kans. Dan is er een zogenaamd 'continentaal olympisch kwalificatietoernooi'. De beste acht Europese landen die zich nog niet hebben geplaatst voor de Olympische Spelen, strijden in een toernooi om een ticket voor Tokio 2020.

Nederland was het kwalificatietoernooi in het Italiaanse Catania wel begonnen met overwinningen op België en Kenia. Omdat gastland Italië ook twee keer heeft gewonnen, viel de beslissing zondagavond in het onderlinge duel. Daarin kwam Italië al snel op een voorsprong van een paar punten. Nederland kwam wel terug in de set, maar Italië hield vast aan een kleine voorsprong en haalde de set binnen.

Italië alleen maar sterker

Het verhaal in de tweede set was niet veel anders. De Italiaanse vrouwen nemen weer afstand. Nederland kwam daarna terug in de set, maar na een time-out liep Italië uit naar de setwinst.

Dat beeld bleef in de derde set aanvankelijk hetzelfde. Italië had al snel een voorsprong van 8-3. Een time-out hielp ook niet, want het verschil werd eerst alleen maar groter.

Nadat Nederland op een gegeven moment op zeven punten achterstand stond, kroop de ploeg van Jamie Morrison langzamerhand dichterbij. Nederland kwam zelf op gelijke hoogte: 20-20. Daarna was het toch weer Italië die toesloeg. Op het eerste matchpoint was het raak.

Aandeel Jasper klein

Het aandeel van Marrit Jasper in de wedstrijd van zondag was klein. Ze kwam in de eerste set op een achterstand van 21-18 in het veld en mocht twee keer opslaan. Daar bleef het bij.

Nederland werd op de laatste Olympische Spelen, die van 2016 in Rio de Janeiro, vierde.