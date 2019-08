Nog steeds geen duidelijkheid over verkoop glastuinbouwbedrijf Hartman

Er is nog steeds geen duidelijkheid over een mogelijke verkoop van het glastuinbouwbedrijf Hartman in Sexbierum. Vrijdag werd bekendgemaakt dat de Belgische eigenaar Fruit Farm Group af wil van het bedrijf omdat ze dringend geld nodig hebben. Verslaggever Gerrit de Boer heeft zich al een tijd verdiept in de problemen bij Hartman en voor hem kwam het nieuws dus niet als verrassing.