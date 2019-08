Steenstra en zijn maten staan er weer gewoon: "Niets anders gedaan"

Elf partijen gewonnen: het is nu al een topseizoen voor Steenstra, die bovendien aan kop gaat in het puntenklassement, met een paar punten meer dan zijn vrijeformatiematen. En hij heeft nog iets om naar uit te kijken. Zo komt de partij in Bitgum nog. "Dat is mijn partijtje wel een beetje. Daar heb ik ontzettend veel zin in."

"Kaatsen, of niet dan?!"

Maar er komt nu eerst een weekend waarin geen hoofdklassepartij op het programma staat. "Wat mij betreft hadden we gewoon kunnen kaatsen", zegt Steenstra. "Want nu trainen we wel een beetje, maar dat is toch anders." Is een weekend rust niet even fijn? "Misschien wel, maar van mij mag het kaatsseizoen helemaal worden volgepland. Kaatsen, of niet dan?!"