'Nieuw kanaal tussen Terherne en Heerenveen is noodzakelijk'

Plannen voor een nieuw kanaal naar Heerenveen waren er al in de jaren 50, maar omdat toen extra geld vrijgemaakt moest worden voor de veiligheid van Zeeland, na de watersnoodramp van 1953, is dat er nooit van gekomen.

Nu varen er schepen uit een klasse waar de vaarweg helemaal niet geschikt voor is. Vanwege de krapte zijn er regelmatig 'bijna-ongelukken', vult Auke Rypkema aan. "Het is levensgevaarlijk, omdat er bijna geen ruimte is. En ook omdat de recreatievaarder niet weet wat-ie moet!" Hij geeft een voorbeeld: "Recent zag ik een sloep die bij de sluis gewoon door het rode licht voer."