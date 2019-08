Evenaring schansrecord op FK fierljeppen voor jongens en meisjes in IJlst

Meisjes tot en met 12 jaar

Bij de meisjes tot en met 12 jaar is de Friese titel voor Hylkje Hoekstra uit IJlst met 9,67 meter. Dat is een nieuw persoonlijk record. Berber Haanstra uit It Heidenskip wint zilver met 9,19 meter. Het brons is voor Emma Klijn Velderman uit Koudum.

Jongens tot en met 12 jaar

Mads Tolsma uit Berltsum heeft met zijn allerlaatste sprong voor een grote verrassing gezorgd bij de jongens tot en met 12 jaar. Zijn 11,02 meter is niet alleen een nieuw persoonlijk record, maar ook een evenaring van het schansrecord van Wisse Broekstra. Tolsma is dus de nieuwe Friese kampioen. Timo van der Knaap uit IJlst was tweede (10,66 meter, PR) en Riemer Zijlstra derde (10,31).