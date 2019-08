Johnny Jansen over seizoensstart: "Ik krijg vast wat foto's van de ranglijst"

Voor Botman is het de eerste keer dat hij in de eredivisie speelt. Met Jong Ajax speelde hij het afgelopen seizoen in de eerste divisie. "Ik heb nooit geroken aan de eredivisie, maar nu is het moment daar. Ik heb er erg van genoten, het was een mooie ervaring", zegt hij met een glimlach.

Ejuke valt in met goal

Heerenveen kreeg vrijdag ook al goed nieuws: Chedera Ejuke, bijnaam 'Chidi', kreeg toen te horen dat hij mocht spelen. Zijn werkvergunning was eindelijk klaar. Ejuke speelde vorig seizoen voor Vålerenga in Noorwegen, maar de werkvergunning ging via Zweden. "Toen ik had getekend bij Heerenveen, moest ik terug om dat nog te regelen", vertelt Ejuke na de wedstrijd tegen Heracles.