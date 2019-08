Slecht weer houdt huurboten aan de wal

Met mooie dagen is de wal leeg bij bedrijven die boten verhuren, maar als het regent ligt de steiger vol. Bij verhuurbedrijf Anja in Grou liggen de sloepen en zeilboten dan te wachten op mensen die niet komen. Bij de Drijfveer in Akkrum liggen er ook nog boten aan de wal.

"Het gaat heel goed dit jaar. De afgekopen drie weken waren bijvoorbeeld fantastisch mooi, maar het is allemaal wel wat later op gang gekomen", zegt Jan Bron van de Drijfveer. "Mensen boeken steeds vaker vlak vantevoren." Daardoor blijven de boten met slecht weer aan de wal liggen.

Voor hetzelfde geld naar Griekenland

Open zeilboten worden het minst verhuurd. "Die zijn voor de jeugd, maar ze gaan voor hetzelfde geld naar een bungalow in Griekenland", zeht Bron. "Ze willen luxe. Niet meer onder zo'n tentje kruipen. Maar die trend loopt al wat langer."