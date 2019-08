Loting Freule: minder parturen op kaatspartij

Toch is het de verwachting dat het een spannende dag wordt woensdag, omdat er geen partuur is dat er bovenuit steekt dit jaar. "Dat is de charme van de partij, en al helemaal dit seizoen. We hebben dorpen zoals Dronrijp zien winnen, maar ook Reduzum, Kimswerd en Berltsum hebben afdelingspartijen gewonnen."

De Freulepartij wordt aankomende woensdag voor de 117e keer gehouden in Wommels.