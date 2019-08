Tennisser Sander Arends wint dubbelspeltoernooi in Spanje

Arends en Pel waren in Segovia ook het hoogst geplaatste duo. De twee Brazilianen hadden eerder dit toernooi gewonnen van de nummer twee op de plaatsingslijst, maar in de finale konden ze niet opnieuw voor een verrassing zorgen.

Het is de tweede toernooiwinst op rij voor Arends en Pel. Een week geleden waren ze al het sterkst in Tampere in Finland. Door de overwinning klimt Arends naar de 91e plaats op de wereldranglijst.