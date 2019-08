Concours Hippique Rijs bereidt zich voor op jubileumeditie

De 75ste jubileumeditie van volgend jaar moet nog meer mensen trekken, met de nadruk op jongere bezoekers. Het bestuur is al bezig met de voorbereidingen. Drie sponsoren hebben zich al gemeld voor een bijdrage; in oktober gaat het bestuur met hen om tafel.

Er moeten bijzondere activiteiten naar het terrein in Harich gehaald worden en daar moet je vroeg bij zijn, zegt voorzitter Frederik Veltman. Het publiek is loyaal en komt vooral uit Súdwest-Fryslân. "Het is net één grote familie", zegt deelnemer Frits de Jong uit Tsjerkgaast.