Danny Noppert verliest halve finale Players Championship in Duitsland

In de eerste drie partijen van zaterdag had Noppert het nog moeilijk. De Jouster versloeg Steve Lennon (6-4), Madars Razma (6-5) en daarna landgenoot Jeffrey de Zwaan (6-5). In de achtste finales werd Engelsman Dave Chisnall met 6-3 en een 134-finish voor de wedstrijd aan de kant gezet.

Michael Smith

De grootste overwinning van Noppert volgde in de kwartfinale. Daarin werd Michael Smith, de nummer vier van de wereld, met 6-3 verslagen. In de halve finale gooide de Jouster echter zijn slechtste wedstrijd van de dag, met een gemiddelde van laag in de tachtig punten.

Zondag wordt in Hildesheim ook nog het 22e Players Championship van de PDC gehouden.