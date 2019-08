Workum wint Ald-Meiers Partij in Hitzum

De beide favorieten stonden tegenover elkaar in de finale. Op 5-2 6-2 beëindigde uitblinkster Gerde Lycklama à Nijeholt de partij met een mooie bovenslag. De kleine premie was voor Bolsward. Dat partuur verloor in de halve finale met 5-1 en 6-6 van de verliezend finalist.

Speciale gasten

De traditionele gasten op de Ald-Meiers Partij waren dit jaar de vier vrouwen die in het bezig zijn van de vier wimpels. Fenna Zeinstra, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken en Sjanet Wijnia.

De Ald-Meiers Partij is een van de belangrijkste wedstrijden voor meisjes van 14 tot en met 16 jaar.