VIDEO: Canal Parade met Friese delegatie in Amsterdam

Voor het eerst sinds 2008 is er zaterdag weer een Fries skûtsje bij de Canal Parade van de Gay Pride in Amsterdam. Het skûtsje heeft nummer 35 en sluit aan bij de optocht door de grachten. Omdat acceptatie van homo's en transgenders nog altijd niet vanzelfsprekend is, vinden de initiatiefnemers het belangrijk dat Fryslân weer zichtbaar aanwezig is bij de Canal Parade. Hieronder een impressie.