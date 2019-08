Voorzitter Ald-Meiers Partij ontvangt bondsinsigne van KNKB

De Ald-Meiers Partij is een wedstrijd voor meisjes van 14 tot en met 16 jaar, die net als bij de Freule, de partij een keer kunnen winnen. De partij werd in 2000 voor het eerst gekaatst. "Ik had wel de stille hoop dat dit eruit voort zou komen. Ik denk dat, mede omdat we aan het begin allemaal tradities erin hebben gehouden, het een andere partij is geworden dan de doorsnee wedstrijd."

De winnaars krijgen een gouden horloge. Wisselprijs is de Sulveren Pong. "De families Winsemius en Fockema Adreae hebben die 'pong' samen gegeven. Hun voorouders waren hier in Hitzum pachters van het land van de kerk. Een pachter was vroeger een 'meier', dus ze zijn eigenlijk de oude meiers." Daarom dus de Ald-Meiers Partij. "De 'Sulveren Pong' verwijst naar de portemonnee waarmee de meiers het geld inzamelden."