Brandweer rukt uit voor verschillende branden in de provincie

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er ook sprake van brand in Sneek. Daar stond een scooter in vuur en vlam. Omstanders waren bang dat het vuur zou overslaan naar een flatgebouw in de buurt. Door het snelle optreden van de Sneker brandweer was de brand snel onder controle.

Ook in Zweins leek er sprake te zijn van brand. Het bleek echter dat iemand bezig was met het opbranden van een oude schuur. De politie ging eropaf en sprak de persoon aan. Er zou geen gevaar voor de omgeving zijn geweest.