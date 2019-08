Duizenden mensen in Sneek voor opening Sneekweek met traditionele vlootschouw

De vlootschouw is een voorstelling van alle klassen die meedoen aan de Sneekweek. "De klassen stellen zich voor aan het publiek", vertelt Gerard Vellinga, voorzitter van Sneek Promotion. "Commissaris van de Koning Arno Brok is de 'vlootvoogd'. Hij neemt de vloot af en men brengt een saluut aan hem", vertelt Vellinga. De boten varren dan door de grachten van Sneek richting de Snitser Mar. Afsluitend is er vuurwerk en feest in de stad.

Voor de rest van de week zijn er nog feesten op de pleinen in de stad. In het tweede deel van de week is er straattheater.