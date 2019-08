Pieter-Jan Postma benoemd tot Panschipper: een voorbeeld en inspiratiebron

De onderscheiding wordt al sinds 1954 uitgereikt. Bij de onderscheiding hoort een koperen koekenpan waarin het stadswapen van Sneek is verwerkt. Postma kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Postma heeft een zeilcarrière van bijna 30 jaar achter de rug. Hoogtepunten in zijn sportieve carrière zijn de Europese titel in de Finn-klasse in 2016 en in datzelfde jaar een derde plaats op het WK. Verder deed Postma mee aan de Olympische Spelen in 2008, 2012 en 2016. Hij werd ook negen keer Nederlands kampioen in de Laser en daarna de Finn.