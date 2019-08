Thewis Hobma wint in Buitenpost en pakt eindklassement topklasse

Het is de eerste keer dat Thewis Hobma het klassement wint. Hij mag nu bij het Fries kampioenschap in Winsum in de Friese leiderstrui springen. Hij heeft het hele seizoen geen enkele keer de trui gedragen, maar staat na Buitenpost voor het eerst aan kop. Het was bovendien de enige prijs die Hobma nog nooit had gewonnen.

Hobma zou eigenlijk niet eens meedoen in Buitenpost, maar na een goede wedstrijd in Burgum afgelopen woensdag (een PR van 21,41) zag hij nog kansen om het klassement te winnen dus dus deed hij toch mee in Buitenpost.

Sytse Bokma uit Hindeloopen werd in Buitenpost tweede met 19,36 meter. De derde plaats was met 18,88 meter voor Nard Brandsma uit Workum.

Van der Wal wint bij dames

In de topklasse van de dames ging de overwinning naar Marrit van der Wal uit It Heidenskip. Zij sprong in Buitenpost naar een afstand van 15,33 meter. Sigrid Bokma uit Hindeloopen werd tweede met een meter minder dan Van der Wal. Boukje de Boer sprong 13,68 meter en werd derde.

Junioren

Jasper Henstra uit Grijpskerk sprong bij de junioren het verst. Hij zette een afstand van 16,89 meter neer. Minne Smit uit Winsum kwam tot 16,21 meter en werd daarmee tweede. De derde plaats was voor Jos Bethlehem uit IJlst. Hij kwam tot 15,78 meter.

De Friese leiderstrui blijft wel om de schouders van Wytse Nauta. Hij had een straatlengte voorsprong in het klassement.

Jongens

Bij de jongens sprong Rutger Haanstra uit It Heidenskip het verst: 16,68 meter. Hij wint ook het klassement. Haanstra springt al het hele seizoen in de leiderstrui.

In Buitenpost werd Peter Faber uit Oldehove tweede (16,24) en Jelte Folkertsma uit Hemelum derde (15,51).

Meisjes

Tirza Boschma uit IJlst legde bij de meisjes beslag op de eerste plaats in Buitenpost. Zij sprong in de finale naar een afstand van 14,66 meter, een persoonlijk record. Ze versloeg daarmee ook verrassend Femke Rispens, die tot 13,98 kwam. Rispens wint wel met overmacht het klassement bij de meisjes. Pytrix Westra uit Burgum werd vrijdag derde met 13,31 meter.